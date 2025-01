Após se casar com ex-sobrinha, Hulk Paraíba compartilha publicação sobre orações

O jogador de futebol Hulk Paraíba usou as redes sociais na manhã deste sábado, dia 4, um dia após seu casamento com Camila Ângelo, para compartilhar um post de oração após toda a polêmica de sua cerimônia.

Nos Stories de seu Instagram, Hulk compartilhou uma publicação falando sobre o poder da oração em sua vida ao som de uma música gospel. Na imagem tinha um gatinho com a legenda: Indo orar e em baixo um leão com a legenda: Voltando da oração.

O que aconteceu?

O casamento do jogador de futebol com a médica virou assunto entre os internautas, pois Camila é sobrinha da ex-esposa de Hulk, Iran Ângelo, que não compareceu à cerimônia e, no mesmo dia, apareceu nas redes sociais consolando o filho, Ian.

No dia da cerimônia, na última sexta-feira, dia 3, a mãe de Camila e irmã de Iran, Nira Ângelo, celebrou o casamento da filha com o jogador e desejou aos dois, felicidades.

Nos Stories de seu Instagram, Niris compartilhou uma foto do casal com uma legenda:

Parabéns pelo casamento! Que este dia seja apenas o início de uma vida repleta de amor, união e harmonia, escreveu.