Rodrigo Garro é liberado após prestar depoimento sobre acidente com morte na Argentina

Após se envolver em um grave acidente de trânsito na Argentina nesta madrugada de sábado, o meia Rodrigo Garro, do Corinthians, chegou a ficar detido para prestar depoimento, mas já foi liberado e está em casa. O jogador dirigia uma caminhonete quando atingiu um motociclista, que morreu no local.

Garro dirigia uma caminhonete Dodge RAM e ia acompanhado por uma pessoa que não ficou ferida. Eles colidiram frontalmente com o motociclista, que estava em uma Guerrero 110 cc, na tentativa de entrar na rua 108 enquanto trafegavam pela rua 300, de General Pico, em La Pampa, região central da Argentina.

O Corinthians disse que não se manifestará até que o caso seja esclarecido. O diretor jurídico do clube, Vinicius Cascone, confirmou que Garro está em casa e aguarda o encaminhamento do caso pelas autoridades argentinas.

Segundo o Diário Olé, a princípio, o caso é tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O teste de alcoolemia apresentou variação positiva mínima.

A vítima do acidente é Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, conforme o relato do portal local En Boca de Todos HD. Em contato com o veículo de imprensa, um representante da segurança de La Pampa, Francisco Javier Cuenca, afirmou que a perícia será fundamental para determinar a culpabilidade e como se deu o acidente. Moradores apontam a falta de sinalização adequada como um fator de risco para quem trafega na região.

Garro, de 26 anos, chegou ao Corinthians no início da temporada passada e é foi um dos destaques do time. O meia teve passagem anterior pelo Talleres, de Córdoba, e passa férias em sua cidade natal, General Pico.