Sabrina Sato e Nicolas Prattes fazem chamada de vídeo para matar saudades de Zoe

Sabrina Sato encantou os internautas ao mostrar um momento especial em família. A apresentadora compartilhou uma foto em que surgia em uma chamada de vídeo com sua filha Zoe, ao lado de seu noivo, Nicolas Prattes.

A pequena, de seis anos de idade, é fruto do relacionamento da artista com Duda Nagle e passou a virada do ano com a família do pai, enquanto Sabrina comemorou as festividades com o atual companheiro.

Nos Stories de seu Instagram, a apresentadora publicou a imagem com uma legenda fofa:

Minha Zozo, eu te amo demais e tô com uma saudade gigante, escreveu.