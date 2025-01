Ao receber prêmio, Nicole Kidman se emociona ao falar sobre perda da mãe: - Desculpem por estar chorando

Na noite da última sexta-feira, dia 3, Nicole Kidman subiu ao palco do Festival de Cinema de Palm Springs para receber o prêmio de Estrela Internacional por seu trabalho no filme Babygirl. Ao fazer o discurso de aceitação na cerimônia que foi realizada na Califórnia, nos Estados Unidos, a atriz não conseguiu conter a emoção ao falar sobre a perda dos pais.

A artista contou que ainda está de luto pela morte da mãe, que partiu em setembro de 2024 aos 84 anos de idade. Ao ir para casa passar o Natal, sentiu a falta de seus pais.

- Fui para casa no Natal. Perdi ambos os meus pais, então estou naquele lugar, tipo: Ok, isso é diferente agora. Eles me deram resiliência, me deram amor e me deram força para seguir em frente.

Nicole relembrou que recebeu a triste notícia momentos antes de ser premiada no Festival de Veneza e pediu que a diretora do longa-metragem, Halina Reji, subisse ao palco para aceitar o troféu em seu lugar.

- Cheguei em Veneza e ela tinha ido embora. Recebi a ligação. Eu disse a Halina: Você pode subir no palco e aceitar o prêmio por mim?

Agora, no Festival de Cinema de Palm Springs, ela decida a honraria à sua mãe. A atriz vai às lágrimas ao seguir com o discurso e falar sobre a família:

- Estou no palco e estou de volta aqui. Obrigada por me dar a chance de dizer que isto é para minha mãe. Minha carreira inteira foi para minha mãe e meu pai, que não estão aqui agora. Eu quero continuar trabalhando e contribuindo para o mundo porque amo o que faço e amo todos vocês, e sou muito grata pelo privilégio de fazer parte da comunidade cinematográfica. Desculpem por estar chorando, eu não queria fazer isso, mas eu sinto minha mãe aqui agora, então isso é para você, mamãe.