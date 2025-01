Exposição “Livro, Deslivro e Relivro” é prorrogada em Santo André

O Salão de Exposições do Paço Municipal de Santo André recebe até 7 de fevereiro as obras potentes da exposição “Livro, Deslivro e Relivro - grafiquezas, grafiquices e outras gráficas” do artista gráfico Gilberto Tomé. A mostra, que teve sua exibição prorrogada por dois meses, tem visitação gratuita de segunda a sexta, das 10h às 12h e das 13h às 17h.

A exposição reúne uma série de desenhos, projetos e estudos de livros, cartazes e outras peças gráficas que o artista vem desenvolvendo há mais de duas décadas. O nome da exposição remete simultaneamente ao livro como objeto gráfico e também à ideia de livrar, de liberar e de liberdade no processo criativo.

A mostra foi concebida para mostrar e destacar os processos criativos e apresenta uma grande variedade de trabalhos e materiais que remetem às diversas experimentações que o artista realiza. “Eu faço no meu próprio trabalho um jogo associando a forma do livro à forma do cartaz, então, nesta exposição, vai ser possível encontrar cartazes que viram livros e livros que viram cartazes”, diz Gilberto Tomé.

O ARTISTA

Nascido em São Paulo em 1969, cresceu e viveu no Grande ABC até concluir seus estudos de graduação. Formado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em 1992, vem trabalhando com artes visuais, dedicando-se particularmente ao desenho e aos diversos sistemas de reprodução de imagens, da xilogravura ao digital.

O início de sua atividade profissional com as artes gráficas ocorreu na Oficina das Artes do Livro – espaço voltado à divulgação das tradicionais técnicas de fabricação de papel, impressão tipográfica e encadernação – dirigida pelo artista plástico Otávio Roth. Sua formação em artes visuais deu-se através de cursos junto a artistas como Massao Okinaka, Sérgio Fingermann, Evandro Carlos Jardim, Francisco Maringelli e Paulo Barreto.

Em seu estúdio Fonte Design, desde 1996, desenvolve projetos gráficos de livros e outras publicações culturais, como o Mapa das Artes. Em seu ateliê-editora, Gráficafábrica, desde 2007, edita tiragens de livros artesanais. Um de seus trabalhos, o Livrocidade Água Preta – livro composto por cartazes de rua – foi apresentado no Itaú Cultural (Cidade Gráfica, 2014), selecionado pela CLAP 10x10 (Contemporary Latin American Photobooks 2000-2016) e hoje integra o acervo gráfico da Pinacoteca de São Paulo.