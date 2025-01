PRF resgata menina esquecida pelos avós na Via Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, na quinta-feira, 2, uma menina de 11 anos que estava perdida em um estacionamento de lanchonete na Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, no interior de São Paulo. Ela disse ter ido ao banheiro, após almoçarem no local, e depois se perdeu de seus avós.

Os policiais iniciaram buscas no local, com apoio dos funcionários do estabelecimento, mas não encontraram a família da menina. Ela foi levada à unidade operacional da PRF em São José dos Campos, onde os policiais usaram recursos tecnológicos para localizar um familiar.

"Apesar de não saber o número de telefone dos parentes, a menina soube informar dados de seus pais que ajudaram em sua localização. Ao entrar em contato com um tio, que viajava com a família, os policiais informaram a localização da menina", informou a polícia.

"Após esclarecimento, conseguiram identificar que não passou de um erro de comunicação e falta de atenção dos responsáveis. A menina viajava no veículo com seus avós. Em outro veículo, viajavam seu tio, esposa e filhos. Ao pararem para verificar o abastecimento, a menina desceu do carro e foi ao banheiro. Não lembrando que a criança havia desembarcado, eles seguiram viagem e somente perceberam sua ausência, ao parar em outro posto de abastecimento há 30 km", completou.

A menina foi devolvida aos familiares. "Quando recebi a ligação da PRF nos acalmamos. Tivemos certeza que minha sobrinha estava segura", afirmou o tio da criança.

De acordo com a PRF, casos como esse não são incomuns. Relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) mostra que, em 2022, foram registradas 2.169 crianças desaparecidas, o que equivale a uma média de seis casos por dia. Destas, 30,72% foram na Região Sudeste.

No período de férias, podem aumentar esses desaparecimentos. "Nas rodovias, com fluxo maior de veículos e pessoas, os estabelecimentos localizados às suas margens ficam lotados e, muitas vezes, crianças se perdem de seus responsáveis. Quando viajam em comboios, os adultos podem achar que os pequenos foram no outro veículo da família e, se não houver confirmação antecipada, somente irão perceber sua ausência na próxima parada", diz.

Para evitar casos como esse, a PRF recomenda:

- Nunca tirar a atenção da localização de crianças e adolescentes;

- Não deixar crianças irem sozinhas ao banheiro ou comprar algo;

- Antes de seguir viagem, sempre conferir se todos os passageiros estão embarcados.