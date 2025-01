Bruna Biancardi revela que Mavie e Davi Lucca estão com virose: - O médico está vindo aqui

Bruna Biancardi revelou que Mavie e Davi Lucca estão doentes e que o médico estava indo atendê-los. A influenciadora, que está esperando sua segunda filha com Neymar Jr., explicou que parte do grupo que está com eles na Arábia Saudita acabou pegando uma virose.

Nos Stories do Instagram, a famosa começou dizendo:

- Chegamos em Riade e olha a cara da mãe, acabada. Já começamos o ano como? Mavie doente, geral com virose. Eu não peguei, graças a Deus, mas o médico está vindo aqui vê-la.

Em seguida, revelou que a filha está com febre e explicou o motivo de Davi, primogênito do jogador de futebol, não ter aparecido nas fotos do passeio que realizaram no dia anterior.

- Ela [Mavie] está com uma febrezinha desde ontem, Davi também não foi no passeio porque estava passando mal, ficou no hotel. Uma virose, vômito, diarreia. Uma parte do nosso grupo está assim e a outra está lutando para ficar.