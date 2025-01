São Paulo terá edifício residencial de 41 andares e 144 metros de altura

O novo projeto imobiliário que une a Cyrela e a J Safra Properties na região da Avenida Paulista será um edifício residencial com 41 andares e 144 metros de altura. Chamado de On the Sky Bela Cintra Wanders & Yoo, ele não será o mais alto de São Paulo, mas a sua localização fará com que apenas o Pico do Jaraguá seja mais alto do que ele.

O empreendimento tem Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 700 milhões. O metro quadrado dos apartamentos tem preço de R$ 20 mil. Na cidade, a média de preço é de R$ 11.265, segundo FipeZap. Serão 305 apartamentos com plantas de 56 a 169 m².

O On the Sky Bela Cintra terá opções com três suítes e duas vagas de garagem, e os preços variam de R$ 1,1 milhão a R$ 3,4 milhões. O prédio também será o primeiro no Brasil a contar com a assinatura do designer Marcel Wanders.