Jimmy Butler é suspenso por 7 jogos pelo Miami Heat depois de pedir para ser negociado

Um dia após dizer que acha que não conseguirá encontrar alegria em quadra no Miami Heat, o ala Jimmy Butler foi suspenso pela franquia por sete jogos. O Miami divulgou que estudará ofertas por uma troca, um claro sinal claro de que não conta mais com o atleta.

"Suspendemos Jimmy Butler por sete jogos por vários casos de conduta prejudicial ao time ao longo da temporada e particularmente nas últimas semanas", afirma o Miami Heat em comunicado na noite de sexta-feira. "Por meio de suas ações e declarações, ele demonstrou que não quer mais fazer parte desta equipe."

Butler perderá cerca de US$ 336 mil por jogo durante sua suspensão, cerca de US$ 2,355 milhões. Ele pode recorrer da decisão. A NBA classificou a suspensão por sete jogos de "excessiva e inadequada".

O Miami Heat enfrenta o Utah Jazz em casa neste sábado. Em teoria, a volta de Butler seria em 17 de janeiro, em casa, contra o Denver Nuggets, mas ele provavelmente não deve mais vestir a camisa da franquia. "Jimmy Butler e seu representante indicaram que desejam ser negociados, portanto, ouviremos as ofertas", disse o Miami. O agente de Butler, Bernie Lee, ainda não se pronunciou.

Ao anunciar que está aberto a se desfazer do ala, o Miami provoca uma reviravolta em relação à semana passada, quando o presidente da franquia, Pat Riley, disse que a equipe não trocaria Butler.

O Miami Heat perdeu para o Indiana por 128 a 115 na noite de quinta-feira, com Butler marcando exatamente nove pontos e ficando de fora do quarto período pelo segundo jogo consecutivo. "Eu quero recuperar a minha alegria em jogar basquete. E onde quer que isso aconteça, vamos descobrir logo, logo", afirmou ele, visivelmente desanimado, em entrevista após a derrota.

LEBRON JAMES QUEBRA RECORDE DE 22 ANOS DE MICHAEL JORDAN

Na Califórnia, LeBron James quebrou o recorde de Michael Jordan marcando ao menos 30 pontos durante a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Atlanta na noite de sexta-feira por 119 a 102.

James alcançou pelo menos 30 pontos na temporada regular pela 563ª vez em sua carreira, superando a marca estabelecida por Jordan em 2003. O astro do Chicago Bulls estabeleceu seu recorde em 1.072 jogos em 15 temporadas, enquanto James superou em sua 1.523ª participação em 22 temporadas.

"Eu o idolatrava na minha infância e visto (a camisa) 23 por causa dele", afirmou LeBron sobre seu ídolo. Aos 40 anos, LeBron James está entre os poucos jogadores em atividade que viram Michael Jordan atuar no auge na década de 1990.

Na vitória sobre o Atlanta, James também ultrapassou o alemão Dirk Nowitzkie agora é o quarto com mais jogos na temporada regular da NBA, com 1.523 partidas. Robert Parish lidera a lista com 1.611 confrontos. LeBron James já é o recordista de partidas de playoffs na história da NBA (287).

Confira os resultados desta sexta-feira:

Detroit Pistons 98 x 94 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 97 x 106 Orlando Magic

Houston Rockets 86 x 109 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 117 x 107 New York Knicks

New Orleans Pelicans 132 x 120 Washington Wizards

Dallas Mavericks 122 x 134 Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets 110 x 113 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 138 x 133 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 119 x 102 Atlanta Hawks

Confira os jogos deste sábado:

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Chicago Bulls x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers

Miami Heat x Utah Jazz

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers x Atlanta Hawks