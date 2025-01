Fundação das Artes de São Caetano lança livro institucional

Referência em educação e promoção cultural, a Fundação das Artes de São Caetano anuncia a publicação do livro Nossa História, Nossos Espaços, Nossa Arte, que traz imagens que exaltam a vocação artística da instituição. A obra não apenas celebra o legado da instituição, mas também reconhece o papel desempenhado por professores, alunos, ex-alunos, colaboradores e toda a comunidade que ajudou a moldar a identidade cultural da cidade. A distribuição será gratuita no site www.fascs.com.br.

Dividido em três seções, a publicação revisita as principais ações da instituição, com destaque para as escolas de Dança, Música, Artes Visuais e Teatro, além das iniciativas que vão além do ensino, aproximando a comunidade por meio de festivais, mostras culturais e exposições.

SERVIÇO

A versão digital da publicação pode ser acessada em www.fascs.com.br (em Institucional/Publicações/Livros) ou no link da bio do perfil de Instagram @fundacaodasartes.