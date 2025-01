Parabéns, São Bernardo!

Logo no terceiro dia da nova administração, São Bernardo reafirmou o compromisso com a integração regional e oficializou seu retorno ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A decisão, articulada entre Executivo e Legislativo, honra uma das principais promessas da campanha eleitoral recente e resgata a cidade para um espaço estratégico de debate e construção conjunta de políticas públicas. Essa reintegração representa não apenas um gesto político, mas também um movimento prático em favor de soluções que contemplem os interesses coletivos das sete cidades. A força do colegiado está na união de esforços, permitindo maior poder de negociação com os governos estadual e federal.

A reintegração de São Bernardo, aprovada pelos vereadores em sessão extraordinária convocada a pedido do prefeito Marcelo Lima (Podemos), reforça a relevância do Consórcio como ferramenta para enfrentar desafios comuns da região, como mobilidade urbana, segurança pública e desenvolvimento econômico. Além disso, a presença ativa dos municípios no colegiado garante uma voz mais robusta nas demandas locais, ampliando a representatividade em decisões que impactam diretamente a população. Essa postura reafirma o espírito colaborativo necessário para que as cidades avancem de forma equilibrada, especialmente em um momento que exige soluções rápidas e integradas.

Ainda há, entretanto, um elo a ser restaurado no Consórcio: o retorno de São Caetano. A ausência do município limita o potencial de atuação conjunta e enfraquece a defesa de pautas compartilhadas por todos. Para que esse capítulo seja concluído de maneira plena, a sociedade civil organizada deposita confiança no discernimento do prefeito Tite Campanella (PL), que tem emitido sinais de que pode rever a decisão de se manter fora da entidade. Seguir o exemplo da cidade vizinha seria gesto que reforçaria a coesão regional, indispensável para a construção de um Grande ABC mais forte para enfrentar os desafios do futuro. Parabéns pelo golaço, São Bernardo! A bola está contigo, São Caetano!