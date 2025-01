Campanha destaca relações humanas e confiança como pilares para 2025

Na virada do ano, o Sicredi, uma instituição financeira cooperativa com mais de 8,5 milhões de associados lançou uma nova fase de sua campanha de marca, reforçando seu compromisso com o relacionamento humano e a confiança. Com o conceito “A gente cuida muito bem do seu dinheiro. E ainda melhor de você”, a ação busca destacar a proximidade com associados e comunidades locais, além de fortalecer sua presença como marca nacional.





O novo filme publicitário estreou na noite de 31 de dezembro durante a transmissão do “Show da Virada”, na TV Globo, sendo o último comercial de 2024 e o primeiro de 2025 na emissora. A campanha segue com ampla divulgação em canais de TV aberta, plataformas digitais e mais de duas mil salas de cinema em 130 cidades brasileiras.





“Queremos valorizar o relacionamento humano, a proximidade, o olho no olho, mostrando o quanto isso é essencial. Não é uma oposição à tecnologia, mas uma complementação. Lançar essa campanha na virada do ano reforça nosso desejo de estar próximos das pessoas em momentos significativos. Estar perto, desenvolver e criar laços de confiança é nossa essência”, afirma Cris Duclos, diretora de Marketing e Experiência da instituição.





Criada pela agência Suno, a campanha aposta na combinação entre tecnologia e empatia. O filme apresenta cenas que enfatizam a importância das relações humanas, enquanto a narração destaca: “Curioso as pessoas ficarem tão encantadas com a tecnologia. A tecnologia é que deveria ficar encantada com as pessoas... Tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto.”





Os gerentes de negócios da instituição têm papel de destaque na campanha, representando os mais de 47 mil colaboradores, incluindo cerca de 9 mil responsáveis pelo atendimento direto aos associados. “Além disso, mostramos a diversidade e a amplitude do portfólio de soluções financeiras, evidenciando que, mesmo com investimento em tecnologia e inteligência artificial, não abrimos mão da gentileza natural”, complementa Duclos.