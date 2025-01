Com gol de bicicleta, Netuno vence 1º jogo da Copinha por 3 a 0

Os garotos do Água Santa estrearam nesta sexta-feira (3) com o pé direito na Copinha. Com uma vitória tranquila por 3 a 0 contra o CRB–AL, no Estádio Municipal Alonso Carvalho Braga, o time diademense empata em pontos com o Tupã, time anfitrião do Grupo 9, mas assume a liderança nos critérios de desempate.

A vitória foi encaminhada logo aos 20 minutos da primeira etapa, quando o atacante Jairkon aproveitou a confusão na área após falta cobrada por Felipe Mandarino, e com um golaço de bicicleta abriu o placar para o Netuno.

No segundo tempo, o time da região abriu mão do ataque, mas segurou bem a pressão adversária e não sofreu perigo. Com a necessidade do gol, o CRB deixou a defesa exposta no final do jogo e o camisa 17, Kássio Guimarães, não perdoou. Já nos acréscimos, aos 48 do segundo tempo, o Netuno armou um contra-ataque, Kássio invadiu a área pela direita e aumentou o placar com um forte chute cruzado no ângulo.

Com o adversário abalado, o Netuno continuou a atacar e fechou a conta aos 52 minutos com outro tento de Kássio, que só empurrou para o gol após passe de Arthur Qualhareli.

O Netuno volta a campo na segunda-feira (6) e encara os donos da casa, Tupã, às 13h.