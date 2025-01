Em visita surpresa, Marcelo Lima demite médico do Hospital de Urgência

O novo prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), realizou uma visita surpresa ao recém-aberto HU (Hospital de Urgência) da cidade na madrugada desta sexta-feira (3) e, diante de denúncias sobre a má conduta de um médico plantonista, determinou imediatamente a demissão do profissional.



Segundo a Secretaria de Saúde do município, o mandatário agiu “reforçando seu compromisso com um atendimento digno e respeitoso”.



De acordo com a Pasta, Lima realizou a visita com o objetivo verificar pessoalmente o funcionamento da unidade. O chefe do executivo são-bernardense percorreu as instalações, dialogou com pacientes e mobilizou os profissionais de saúde presentes, enfatizando a necessidade de garantir mais agilidade e qualidade nos atendimentos.



Ainda segundo a Secretaria de Saúde, nas primeiras 24 horas com funcionamento de portas abertas, o Hospital de Urgência realizou 380 atendimentos de urgência e emergência, mais que o dobro da média diária anterior, que era de 180.



A expectativa da nova gestão agora é a de atingir 100% de operação na unidade até o final de janeiro, conforme a conclusão de adequações com as diretorias pertinentes.



ABERTURA



Poucas horas após ser empossado, no dia 1º de janeiro, Marcelo Lima cumpriu a promessa de campanha e abriu as portas do HU. Na ocasião, o podemista reafirmou a prioridade que pretende dar à Saúde em São Bernardo.



O HU, localizado na Rua Joaquim Nabuco, 380, Centro, passou a receber pacientes 24 horas, sete dias por semana.



O prefeito anunciou que vai reestruturar o sistema de atendimento do Hospital de Urgência, que hoje atende especialidades, como pediatria e psiquiatria, para que o complexo fique apenas com emergências. Segundo Marcelo Lima, posteriormente, todo o sistema de Saúde passará por mudanças, para que os equipamentos tenham atendimento otimizado, sem aumentar os custos do setor.



“Vamos reestruturar todos os locais onde ainda temos espaço e que caibam mais atividades e serviços. Vamos fazer uma boa logística e pensar como o usuário. Essa é uma meta do governo também”, disse na ocasião.