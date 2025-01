Mel Lisboa assume namoro com Gustavo Rezende, seu colega na peça Rita Lee, uma autobiografia musical

Novo amor! Mel Lisboa assumiu o relacionamento com seu colega na peça Rita Lee, uma autobiografia musical, Gustavo Rezende, durante viagem de Ano Novo para Ubatuba, litoral de São Paulo.

No Instagram, a atriz publicou um carrossel de fotos em que é possível ver os dois em clima de romance.

Gustavo também compartilhou diversas fotos da viagem ao lado da amada. Não se sabe ao certo quando os dois iniciaram o relacionamento.

Vale lembrar que este é o segundo relacionamento de Mel pós fim de seu casamento, em 2023, de 15 anos com o músico Felipe Rosseno. Antes do ator, a artista namorou com o fotógrafo André Hawk, porém foi breve.