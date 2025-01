Vôlei feminino de São Caetano recebe o Ceará em casa na Superliga B

O AA São Caetano, equipe de vôlei feminino, começa o ano recebendo o Ceará neste sábado (4), às 19h, no Ginásio Milton Feijão, no Bairro Olímpico, pela Superliga B. Os ingressos já estão à venda pelo valor de R$ 5 no site da Bilheteria Express (www.bilheteriaexpress.com.br).

Este será o terceiro jogo do São Caetano na competição. Em dezembro, a equipe comandada por William Carvalho, o “Capita” da medalha de prata do vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, ganhou do Londrina em casa (3 sets a 0) e perdeu para o Asa Alumínio Loureira, em Loureira (3 sets a 1). Ocupa a quinta posição no campeonato.

Após a partida contra o Ceará, o São Caetano joga contra a Ascade Volleyball no dia 10 de janeiro, às 16h, em Brasília, e enfrenta o Flamengo no dia 14 de janeiro, no Milton Feijão, às 19h30.