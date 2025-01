Morando lidera primeira reunião com Defesa Civil para prevenção de chuvas

O ex-prefeito de São Bernardo, agora secretário de Segurança Urbana em São Paulo, Orlando Morando (sem partido) realizou a primeira reunião com os diretores da Defesa Civil nesta sexta-feira (3). Nas redes sociais, ele destacou que o tema abordado na conversa foi a prevenção contra as chuvas na cidade.

Na reunião, Morando recebeu de presente um colete do órgão. "Todos os agentes de proteção e Defesa Civil que ostentam este colete, dão suas vidas em prol da população brasileira ao utilizá-lo. Cada cor tem um significado: calor humano, paz, tranquilidade, apoio, união. Tem um significado muito importante e gostaria de presenteá-lo com o colete e, a partir de agora, integrar o efetivo da Defesa Civil. Como diz nosso lema: 'Defesa Civil somos todos nós'". disse o representante. "Faço parte do 'todos nós agora'", respondeu Orlando.

"Unidos pela proteção! Trabalhando juntos para proteger nossa SP", escreveu o secretário na legenda.