Mais um! Ainda Estou Aqui está entre os pré-indicados do Bafta Film Awards

Brasil no topo! A Academia Britânica anunciou nesta sexta-feira, dia 3, a lista dos pré-indicados para as 25 categorias do Bafta Film Awards 2024. O filme Ainda Estou Aqui está entre os longas na primeira lista para Melhor Filme Estrangeiro.

A premiação, considerada o Oscar britânico, acontece no dia 16 de fevereiro, em Londres. A lista oficial para o evento será anunciado no dia 15 de janeiro, em que apenas cinco dos oito que foram divulgados.

A obra interpretada por Fernanda Torres e Selton Mello está concorrendo contra os seguintes filmes:

O Conde de Monte Cristo;

Emilia Pérez;

La Chimera;

A Semente do Figo Sagrado;

Cão Preto;

Tudo que Imaginamos como Luz;

Kneecap - Música e Liberdade.