Virginia Fonseca e Zé Felipe curtem festa de aniversário da sobrinha Mavie, filha de Pedro Leonardo

ada mais gostoso do que começar o ano com uma festa em família, não é mesmo? Virginia Fonseca e Zé Felipe celebraram o aniversário da sobrinha Maria Vitória, também chamada de Mavie. A filha caçula de Pedro Leonardo e Thais Gebelein ganhou uma festa antecipada com o tema de Moranguinho para celebrar os sete anos de idade.

Os titios coruja marcaram presença no evento, que aconteceu na fazenda Talismã, propriedade de Leonardo em Goiás. Além de levar os três filhos para curtir a festinha, Zé e Virginia ainda exibiram nas redes sociais registros da comemoração.

Ao abrir um álbum de fotos no feed do Instagram mostrando uma série de registros da família reunida e das crianças se divertindo, a influenciadora escreveu:

Vivaaa a Maviezinha!!! Aniversario dela é dia 6, mas já comemoramos juntos hoje aqui na fazenda. Q que Deus abençoe sua vida sempre amor, lhe dê muitaaaa saúde, amor, paz, sabedoria e sucesso.

Vale lembrar que Pedro Leonardo e Thais Gebelein também são pais de Maria Sophia, de 13 anos de idade.