Santos demite executivo de futebol Alexandre Gallo após semanas de dificuldades no mercado

O Santos anunciou nesta sexta-feira o desligamento do executivo de futebol Alexandre Gallo, que vinha sendo bastante pressionado por causa dos problemas enfrentados pelo Santos na atual janela de transferências. Também foram desligados o auxiliar técnico Marcelo Fernandes, o preparador físico Carlito Macedo e o preparador de goleiros Arzul.

"O clube é grato pelo que eles fizeram e toda a trajetória deles. A decisão dialoga muito mais com o momento que o clube está vivendo. Quando o presidente Marcelo Teixeira me convidou foi para fazer uma reestruturação. Eu tenho feito uma avaliação ampla de como o clube vem sendo gerido, e optamos por fazer algumas trocas, uma mudança no organograma", disse Pedro Martins, que assumiu o posto de CEO santista há duas semanas e acumula também a função de executivo.

A temporada 2024 do Santos terminou no meio de novembro. Apesar do acesso e o título da Série B, o treinador Fábio Carille não foi mantido. O clube teve tempo para planejar os passos para 2025, ano em que o calendário começa mais cedo por causa do novo Mundial de Clubes.

Mesmo com tempo, o clube só conseguiu anunciar um novo treinador, o português Pedro Caixinha, no dia 23 de dezembro. Antes, teve longa tratativa com Gustavo Quinteros, oficializado pelo Grêmio no dia 26.

As negociações com os treinadores foram comandadas por Alexandre Gallo, que estava no clube desde a gestão passada, comandada por Andrés Rueda. Ele chegou em agosto de 2023, meses antes do rebaixamento, para exercer o cargo de coordenador técnico.

Quando assumiu a cadeira presidencial, Marcelo Teixeira decidiu pela permanência de Gallo. Ele também vinha sendo questionado pela torcida santista por causa de contratações consideradas ruins nesta temporada.