Maíra Cardi revela como a filha reagiu após conversa sobre perda do bebê

Maíra Cardi retornou às redes sociais nesta sexta-feira, dia 3, para falar sobre uma conversa que teve com a filha Sophia após receber a notícia de que perdeu o bebê que esperava com Thiago Nigro.

Através de um vídeo, Maíra explicou que pegou a filha e começou falando que o coração do bebê deles havia parado de bater. Sophia então perguntou o motivo e a influenciadora falou que Deus sabe de tudo.

- Passamos para pegá-la. Filha, o coração do nosso bebê parou de bater. E agora ele está com papai do céu. A primeira pergunta que ela fez foi: Por que?. Porque Deus sabe de todas as coisas. Inclusive as coisas que não sabemos. E ele sabia do futuro do nosso bebê, e o que era melhor para ele. Agora, ele está feliz com Deus, contou.

Em seguida, Maíra contou que horas após a conversa foi surpreendida com uma fala da herdeira, que está com seis anos de idade:

- No final da noite ela me disse: Agora a Thais pode cuidar dele, mamãe. Ela queria muito ter um bebê, e agora ela pode cuidar do nosso lá onde ela tá. Vai ser bom para ela que estava sozinha.

Vale pontuar que Thais era babá de Sophia que morreu logo após o parto. Segundo Maíra, Sophia ficou com medo de gravidez após o ocorrido.