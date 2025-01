Grávida, Gisele Bündchen posta mensagem de Ano Novo: Vamos fazer de 2025 um ano incrível

2025 será especial e marcante para Gisele Bündchen, afinal a modelo irá conhecer o seu terceiro filho, o primeiro com o namorado Joaquim Valente. Animada e ansiosa para o nascimento do bebê, ela usou as redes sociais para celebrar a chegada do novo ano.

Em um texto, ela falou sobre a importância de começar o novo ciclo refletindo sobre os aprendizados:

Um novo ano é um momento especial para refletir sobre tudo o que aprendemos e sobre as novas coisas que queremos criar em nossas vidas, começou.

Gisele também falou sobre a maneira que escolhemos focar nossa energia:

Cada um de nós é responsável por onde escolhemos focar nossa energia e pelo que criamos. Que você escolha nutrir sua energia de maneiras que preencham seu coração com amor e compaixão?por você mesmo e pelos outros.

No final, ela desejou um ótimo ano e muito amor a todos:

Desejo a você infinitas bênçãos e uma jornada extraordinária pela frente. Vamos fazer de 2025 um ano incrível! Enviando muito amor a todos, encerrou.