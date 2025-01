Encerram as inscrições para 48ª Prova de Reis de São Caetano

Estão encerradas as inscrições para a 48ª Prova de Reis de São Caetano. O limite de 3 mil inscritos foi atingido na manhã desta sexta-feira (3). A corrida de rua será realizada no domingo de 19 de janeiro, com largada na altura do número 2.300 da Avenida Presidente Kennedy – o trajeto é de 10km.

A retirada do número, chip e camisetas será no Ginásio Poliesportivo Profª Marlene José Brito (Rua Tibagi, 10 - bairro Santa Maria), no dia 18 de janeiro, das 10h às 18h.

Os participantes deverão chegar ao local de largada com pelo menos uma hora de antecedência para receber as instruções finais. Todos deverão usar seus números correspondentes - qualquer troca de número entre os competidores durante a prova acarretará desclassificação.

Os cinco primeiros (feminino e masculino) que cruzarem a linha de chegada na categoria geral ganharão troféus, enquanto todos os participantes que terminarem a prova receberão medalhas, camisetas e frutas.