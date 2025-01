Homem é preso após roubar carro e causar acidente em Ribeirão Pires

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (2) em Ribeirão Pires, acusado de roubar um veículo e causar um acidente durante a fuga. A prisão foi realizada por policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, na Rua Vitória Régia, no bairro Guapituba.

De acordo com a polícia, o caso começou no bairro Parque São Vicente, em Mauá, onde um Fiat Mobi foi roubado. Após receber informações sobre o crime, os policiais localizaram o veículo e deram início ao acompanhamento. Durante a fuga, o condutor colidiu contra outro veículo e tentou escapar a pé. Um comparsa que estava junto ao suspeito conseguiu fugir. O homem foi detido com um simulacro de pistola.

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Ribeirão Pires. O suspeito permanece à disposição da Justiça, sendo investigado por roubo e lesão corporal na direção de veículo.