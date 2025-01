Globo precisa rever ‘estrutura’ para reconquistar público das novelas

Conversando aqui e ali com roteiristas mais experientes, a opinião, em relação às novelas atuais da Globo, é quase sempre a mesma: é preciso rever a estrutura moldada para esses trabalhos.

“Não adianta simplesmente trazer o Aguinaldo de volta e não oferecer todas as condições para colocar o seu projeto no ar”, disse um deles, só como exemplo.

Assim como definir elencos por mérito e não para efeito de lacração.

Discussão aprofundada da história, para evitar situações constrangedoras – o público, hoje, está mais exigente e não compra qualquer coisa.

O autor precisa acompanhar os ‘cortes’ de sua obra, se necessários, e participar de tudo, dar sua opinião, para que tais ações não comprometam o resultado.

Isso remete até a casos supostamente ocorridos nas novelas gravadas recentemente pela Max/HBO, mas que acontecem aos montes. A empresa teria decidido por cortes em setores desses projetos, sem consultar a equipe, provocando revolta e desligamentos.

Não é à toa que, vez ou outra, aparece alguém dizendo: “Eu não escrevi isso”.

Coletar dados sobre o público do horário também se torna fundamental. É uma receita de bolo. Todos os ingredientes são absolutamente necessários e indispensáveis. A Globo já foi muito boa nisso!

TV tudo

Vai na certeza

Em relação a este 2025 já em curso, percebe-se que a Globo, na sua principal faixa de novelas, às 21h, se cercou de alguns indispensáveis cuidados. Depois de Vale Tudo, virão trabalhos do Aguinaldo Silva e Glória Perez, em ordem de entrada que ainda será estabelecida. Autores que inspiram confiança.

Famílias do Brasil

A partir de fevereiro, Regina Casé começa a trabalhar no desenvolvimento de novos episódios para o Tô Nessa!, com o time de redatores. Como proposta, que cada temporada retrate os perrengues de uma família de diferentes regiões do País. Na segunda temporada, a ideia é que a família seja de São Paulo. Mudanças na equipe também deverão ser anunciadas.

Broto legal

A TV Aparecida adquiriu os direitos de exibição do filme Um Broto Legal, que tem Marianna Alexandre e Murilo Armacollo como protagonistas, mais Petrônio Gontijo, Cláudio Fontana, Felipe Folgosi e Paulo Goulart Filho em seu elenco. A exibição, dia 17, às 21h15, fala sobre a trajetória da cantora Celly Campello.

Jornalismo

Vitor Brown, com passagem marcante pela TV Jovem Pan, tem sua estreia confirmada para segunda-feira, no Edição da Noite, do BandNews TV. A sua contratação foi antecipada pelo TV Pop.

Rádio

Baseada em fontes muito seguras, a coluna pode assegurar que a rádio Capital, em São Paulo, contratou os serviços de uma consultoria para sanear a empresa. E que o objetivo principal deste trabalho é preparar tudo para a sua venda. A coluna procurou pessoas diretamente envolvidas com este processo, mas não teve retorno.

Estreia

Vai ao ar, a partir do dia 22, o Casa de Verão no GNT, com Eliana recebendo vários convidados para conversas bem informais e reveladoras. Entre outros nomes, Thiaguinho, Fátima Bernardes, Xuxa e Gominho, Claudia Raia, Michel Teló e Thaís Ferçoza.

Ficou assim

Na Warner Channel, TV paga, a série Cobra Kai tem estreia programada para o próximo dia 17, às 22h30. Já a temporada de despedida, na Netflix, entra no ar dia 13 de fevereiro.

Situação de momento

Data hoje, não tem ainda nada decidido na Band sobre quem irá assumir a direção do Melhor da Tarde, da apresentadora Cátia Fonseca, após a saída de Rodrigo Riccó. Tudo bem que teve o Natal, Ano Novo, mas é bom já dedicar a isso maior atenção. O programa retorna, ao vivo, no fim do mês. Voltar como terminou a última temporada será completamente estranho.