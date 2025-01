Vendas da Tesla na China voltam a cair no confronto anual de dezembro

As vendas da Tesla na China caíram em dezembro, enquanto as montadoras locais continuaram a comprimir a participação da norte-americana no mercado chinês. A fabricante de veículos elétricos dos EUA vendeu 93.766 carros fabricados na China em dezembro, 0,4% a menos em comparação com o ano anterior, mas 18% a mais do que em novembro, segundo dados da China Passenger Car Association (CPCA) divulgados nesta sexta-feira, 3.

A demanda robusta por automóveis continuou em dezembro na China, o maior mercado de veículos elétricos do mundo, graças aos subsídios agressivos do governo, disse a CPCA.

A BYD permaneceu em primeiro lugar em vendas, com um recorde de 509.440 unidades entregues em dezembro.

A Tesla ficou em quinto lugar em termos de vendas de carros na China em dezembro, depois de cair do top 3 em outubro.

A CPCA estimou que as vendas de veículos elétricos e carros de passageiros híbridos aumentaram 35% em relação ao ano anterior, para cerca de 1,50 milhão de unidades em dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires.