Equipe de Maíra Cardi emite esclarecimento sobre agenda da influenciadora

Maíra Cardi revelou aos seguidores a triste notícia de que perdeu o bebê que estava esperando com Thiago Nigro. Pouco tempo após o anúncio, a equipe da influenciadora emitiu uma nota de esclarecimento sobre como serão administrados os compromissos profissionais em meio ao momento delicado.

Nos Stories do perfil oficial da coach no Instagram, foi publicado um texto que começa agradecendo as mensagens de carinho e explica a decisão tomada de seguir com a agenda previamente anunciada da famosa.

Queremos começar agradecendo todas as mensagens de carinho que temos recebido neste momento delicado. Em razão dos diversos questionamentos sobre a programação previamente anunciada, gostaríamos de esclarecer: Em respeito ao público que acompanha o trabalho da Maíra, decidimos continuar com a agenda profissional previamente anunciada.

Em seguida, é revelado que a conta será administrada pela equipe e seus conteúdos serão voltados apenas para fins profissionais, sem menção de assuntos pessoais. É no perfil do TikTok que Maíra estará presente e poderá falar com os seguidores quando se sentir confortável.

Porém, é importante pontuar que este perfil está sendo usado exclusivamente pela equipe para fins profissionais, e, por isso, não abordaremos questões pessoais neste espaço. Para quem deseja acompanhar mais sobre sua vida pessoal, a Maíra continua presente em outra plataforma, na rede vizinha, com o perfil @cardinigro, onde ela irá falar com vocês quando se sentir mais à vontade.

O comunicado finaliza dizendo:

Agradecemos a compreensão e o carinho de todos. A equipe seguirá postando sobre os projetos profissionais com muito respeito e cuidado, em consideração a todos que já se inscreveram e irão participar. Agradecemos a atenção, Equipe Maira Cardi.