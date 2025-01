Kleina enxerga progresso andreense em amistosos

Sob o comando do técnico Gilson Kleina, o Santo André trabalha forte na pré-temporada visando o Campeonato Paulista da Série A-2, no qual sonha com a conquista do acesso à elite. O Ramalhão realizou três jogos-treinos nesta pré-temporada e ainda fará outros dois até a estreia contra o Capivariano, programada para o dia 15 deste mês, às 19h, em Capivari.

Nos três amistosos já realizados, foram três vitórias, contra EC São Bernardo, São Bernardo FC e elenco sub-20 do Santo André, que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Kleina valorizou os testes, vê a equipe em evolução e foca em ajustes finais até a estreia no ano. “Fizemos três jogos com exigências diferentes, mas não deixando de cobrar a equipe. O resultado é consequência, a gente fica feliz, mas tem ajustes. Temos de saber que vamos nos preparar para o dia 15, que aí entra todo o lado emocional, mas vemos muitas coisas boas acontecendo.”

O treinador ainda destacou os pontos positivos que reparou com as atividades. “Os jogos-treinos são de grande valia. Neles, você consegue avaliar o desempenho coletivo e individual. Podemos ver como os atletas estão assimilando as partes tática e a parte física. Ao mesmo tempo, vemos um progresso do trabalho mental, que é trabalhar na cobrança, na pressão. Da mesma forma, evoluir tecnicamente.”

RAMALHINHO

Time finaliza preparação para a estreia na Copa São Paulo, às 19h15 de sábado, diante do Rio Branco-AC, pelo Grupo 27.