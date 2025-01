Homicídios e furtos de veículos crescem pelo 3° mês consecutivo

Pelo terceiro mês consecutivo, o Grande ABC registrou aumento nos casos de homicídios e de furtos de veículos. Segundo os últimos dados divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), em novembro de 2024, em comparação com o mesmo mês de 2023, a região contabilizou aumento de 55,6% nos registros de assassinatos e alta de 12,9% no número de veículos subtraídos.

Em novembro do ano passado, foram realizados 14 BOs (Boletins de Ocorrência) de homicídio doloso, quando há a intenção de matar, enquanto no mesmo período de 2023 foram nove. Já os veículos furtados passaram de 778 para 878 em 2024.

Nos meses anteriores, o levantamento apontou que a alta de ocorrências de homicídio doloso havia sido de 44,4% em setembro e de 50% em outubro, enquanto furto de veículos cresceu 10% e 16,5%, respectivamente. No acumulado do ano, ou seja, ao contabilizar os 11 meses de 2024, os assassinatos também cresceram 23% e chegaram a 123, enquanto de janeiro a novembro de 2023 foram 100.

Na contabilidade mensal, fevereiro foi o período do ano passado com maior número de pessoas assassinadas na região, com 16 no total. Outubro foi responsável pela maior quantidade de veículos subtraídos em 2024, com 979 registros.

Questionada sobre a elevação nos delitos, a SSP não respondeu até o fechamento desta edição.

REDUÇÃO

Na contramão dos crimes citados, outros delitos apresentaram queda em novembro na região. A maior diminuição ocorreu nos registros de estupros, que também contabiliza os casos contra vulneráveis, com redução de 23,7% em um ano – passou de 59 ocorrências em novembro de 2023 para 45 no ano passado.

Em relação aos crimes contra o patrimônio, roubo de veículos, ação criminosa que utiliza força ou ameaça, caiu 22,1%. Em novembro de 2024 foram contabilizados 412 casos ante 321 no ano anterior. Roubo e furto geral, que contabiliza a subtração de diversos objetos como celular e dinheiro, entre outros, tiveram redução de 22% e 7,4%, respectivamente.

QUEDA HISTÓRICA

De acordo com a SSP, o Estado registrou queda histórica no número de roubos em geral em novembro. No penúltimo mês de 2024, foram 15.086 ocorrências de roubos em São Paulo, queda de 18,9% em relação aos casos do mesmo mês de 2023. A marca é a menor já registrada para o período desde 2001, quando houve início da contabilização das ocorrências criminais.

No acumulado do ano, a queda foi de 15,3%, chegando a 177.495 registros – também o menor índice em 24 anos para roubos.

No balanço de produtividade policial, a SSP informou que as policias recolheram 21,5 toneladas de drogas em todo o Estado em novembro. “A maior parte dos flagrantes aconteceu no interior paulista. Só de cocaína, foram 2,3 toneladas”, destacou a Pasta.

As Polícias Civil e Militar também retiraram das ruas 1.133 armas de fogo ilegais, sendo 27 fuzis.