Tite faz reunião com secretários para estabelecer prioridades

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), reuniu pela primeira vez seu secretariado no Palácio da Cerâmica para alinhar as prioridades do governo no primeiro semestre deste ano. A reunião, realizada na manhã de ontem, primeiro dia útil do ano, vai ao encontro do perfil dinâmico de gestão que começa a ser implementado pelo chefe do Executivo.

“Temos uma agenda estratégica a cumprir para fazer São Caetano avançar, norteada pelo nosso plano de governo, no qual projetamos melhorias na Saúde, Educação, Segurança, Infraestrutura e nas demais áreas. Não tenho dúvidas de que entregaremos tudo o que prometemos. Para isso, este planejamento é fundamental”, ressaltou Tite, durante a reunião.

Dar prioridade ao ensino de Português e Matemática, valorização os professores, atendimentos de Saúde resolutivos e humanizados, integração das forças de segurança e fortalecimento do arco de proteção social são algumas das prioridades do mandato de Tite Campanella.