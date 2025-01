Turistas relatam 'surto de virose' no litoral de SP; Guarujá conta 2 mil casos

Turistas e moradores de cidades do litoral paulista têm reportado sintomas como náuseas, vômitos e diarreia. Apenas em Guarujá, foram realizados mais de 2 mil atendimentos por viroses em dezembro, segundo a prefeitura, e algumas unidades de saúde tiveram o horário de atendimento ampliado.

No TikTok, hashtags como #virose, #Guarujá e #ViroseGuarujá somam dezenas de vídeos publicados nas últimas horas. Relatos semelhantes começaram a surgir também sobre Santos, Ubatuba e Praia Grande. Procuradas, as prefeituras ainda não haviam comentado a situação até a publicação deste texto.

Nos comentários de uma das publicações - assim como em vídeos e posts na plataforma "X", antigo Twitter - internautas relatam famílias e grupos de amigos adoecidos.

Farmácias do litoral consultadas pela reportagem confirmaram aumento expressivo na demanda por produtos como probióticos, remédios para enjoo e reidratantes orais e uma unidade comentou que alguns itens já estão em falta.

Segundo os farmacêuticos, o fenômeno não é novidade: a procura costuma se intensificar após o Natal, período em que o fluxo de turistas aumenta na região. Uma das farmácias, inclusive, se prepara anualmente para a busca por esse tipo de produto.

Situação no Guarujá

A Secretaria Municipal de Saúde de Guarujá afirma que o aumento no número de casos de virose é comum nesta época do ano devido a fatores como altas temperaturas, alimentação inadequada, aglomeração de pessoas e maior exposição a alimentos contaminados. Apenas no mês de dezembro, foram realizados 2.064 atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade.

Diante da demanda, a administração municipal ampliou o horário de três Unidades de Saúde da Família, que funcionarão das 7h às 22h até o dia 5 de janeiro, além de manter os plantões 24 horas nas UPAs e prontos-socorros.

As unidades em esquema de plantão incluem os postos Cidade Atlântica (Avenida Atlântica, 1.070 - Enseada); Jardim dos Pássaros (Rua Rouxinol, 25) e Vila Rã (Rua Maria Geralda Valadão, 1.114).

Virose

São popularmente chamadas de "viroses" as infecções causadas por vírus que afetam o tubo digestivo inferior, ou seja, o intestino grosso - local onde são formadas as fezes. Daí por que o principal sintoma dessas infecções, também chamadas de gastroenterocolites, é a diarreia.

Os principais agentes por trás das viroses são o rotavírus e o adenovírus, que são altamente transmissíveis. A transmissão é fecal-oral, e o tratamento consiste na busca pelo alívio dos sintomas, em especial da desidratação, já que se perde muito líquido com a diarreia.