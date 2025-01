Nicolas Prattes celebra dez anos na Rede Globo e recebe carinho da sogra: Muito orgulho

Nicolas Prattes usou suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 2, para celebrar mais um ano na Rede Globo. No ar em Mania de Você, o ator relembrou todos os seus trabalhos, desde novelas a reality musical.

10 anos de TV Globo .Extinta malhação, novela das 18, novela das 19, novela das 21, novela das 23, novela do Globoplay, série em inglês, série musical e reality musical. Todos os horários e formatos. Entrei com 17, tenho 27. Lembro de mim pequeno, assistindo tudo, hoje faço parte. Que privilégio e responsabilidade.

Em seguida, Nicolas falou sobre amadurecimento e citou as pessoas responsáveis por ajudar a levar os projetos ao público:

27 anos de idade e basicamente muito a aprender, muito a amadurecer e muito, mas muito a agradecer. No total mais de 3.000 pessoas colaborando pra que todos esses projetos fossem entregues ao público.

O ator então encerrou:

Estive no hospital no ano passado?minha companhia além de minha família? Novela. Falamos com milhões de pessoas por dia, na tv do camelô na frente do ponto de ônibus, nas salas de espera, no quarto de hospital, na sala de casa e em inúmeros outros lugares país adentro e afora. Fornecer vida, emoção e conforto, é uma benção.

Nos comentários, Dona Kika, mãe de Sabrina Sato, falou do orgulho que sente do genro:

Muito orgulho!!! Vai contar muita história!!! Sucesso, escreveu.

Sabrina Sato também se declarou ao amado:

Que trajetória linda. Talento puro e muita dedicação. Parabéns meu amor.