Atriz de Eu, a Patroa e as Crianças celebra fim do castigo de sua personagem na série

Liberdade cantou! Jennifer Freeman, intérprete de Claire em Eu, a Patroa e as Crianças, viralizou nesta quinta-feira, dia 2, ao comemorar uma data importante da série, o fim de seu castigo.

Tudo começou com os fãs do programa trazendo para o X, antigo Twitter, o trecho de um dos episódios em que a personagem é colocada de castigo por tentar sair em um encontro com Tony, o menino que está afim. No entanto, seu pai, Michael Kyle, proíbe a menina de ver o garoto e fala a famosa frase:

- Quer um encontro? 1 de janeiro de 2025. É o dia que você vai poder sair de casa.

Então, os amantes da série comemoraram que ela poderia finalmente sair do castigo depois de 23 anos. O alarde deles acabou chegando até a atriz que fez questão de publicar no Instagram sua felicidade:

É 1 de janeiro de 2025 e finalmente estou livre! Feliz Ano Novo! Amo vocês, Brasil.

Só o brasileiro para fazer essas coisas, não é mesmo?