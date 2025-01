Ao lado do marido, Larissa Manoela mostra como foi seu primeiro dia de 2025: Paz e sossego

Começou com tudo! Larissa Manoela compartilhou como foi o seu primeiro dia de 2025 ao lado do marido, o ator André Luiz Frambach, com quem oficializou o casamento pela terceira vez nos últimos dias.

No Instagram, a atriz postou um carrossel de fotos e mostrou que estava tranquila no dia 1. Além de estar acompanhada do amado, Larissa surgiu ao lados dos seus cachorros.

1º de janeiro, paz e sossego, escreveu.

Claro que nos comentários, Larissa recebeu uma declaração do seu esposo:

Te amo, escreveu ele.

Vale pontuar que o casal passou a virada do ano com a família do ator, que compartilhou diversos registros em suas redes sociais:

Que venha 2025. 2024 foi um ano lindo, e sei que 2025 não ficará pra trás, a mudança nunca está somente no ano, ela precisa estar dentro de nós e sendo assim sendo feito dia a dia. Pra mudar precisamos QUERER a mudança, e a evolução.