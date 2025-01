Hailey Bieber compartilha nova foto de seu filho Jack

O novo ano começou com mimos da família Bieber! Na última quarta-feira, dia 1, Hailey Bieber compartilhou uma novo foto do filho Jack Blues Bieber, de 4 meses de vida, fruto de seu relacionamento com o cantor Justin Bieber.

A foto foi publicada nos Stories de seu Instagram e mostra, em preto e branco, os olhos de Hailey bem próximo do pezinho de Jack. Na legenda, a modelo escreveu HNY, uma abreviação para Happy New Year, que quer dizer Feliz Ano Novo, em português.

Hailey e Justin estão juntos há seis anos desde que casaram em setembro de 2018 em Nova York, nos Estados Unidos. Em maio de 2024, o casal anunciou a gravidez de Jack que nasceu no dia 22 de agosto de 2024.