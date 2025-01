Tom Brady comemora virada do ano ao lado de seus filhos: Sempre tentando ser melhor para eles

Feliz 2025! Tom Brady comemorou a virada do ano ao lado de seus três filhos, Benjamin, Vivian e Jack, os dois primeiros frutos do relacionamento com Gisele Bündchen.

No Instagram, o ex-jogador de futebol americano se declarou para eles, além de fazer uma reflexão sobre o ano passado e o futuro:

Não poderia ter imaginado uma forma melhor de tocar no novo ano do que com os amores da minha vida. Refletindo sobre o ano passado e pensando sobre o ano que está por vir, não há melhor perspectiva do que olhar para estes três e tentar ser sempre melhor para eles a cada dia, e ajudar a guiá-los de qualquer forma possível. Estou tão grata pelas experiências, bênçãos, família, amigos e todos os outros que me impactaram ao longo do caminho... Sou tão abençoada por ter alegria e gratidão na minha vida. Nenhum ano nunca corre exatamente como queremos, mas quando penso em 2024, não poderia imaginar nada melhor. Tantas experiências novas que pude compartilhar com pessoas incríveis, principalmente os três anjos lindos nessas fotos. Desejo a todos um feliz 2025, saudável e como digo a tantos dos meus entes queridos, o melhor está para vir!