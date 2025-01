Obituário - 3 de janeiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Anita dos Reis Fuzari, 85. Natural de Andirá (Paraná). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zanderlei José de Souza, 79. Natural de Itápolis (SP). Residia na Vila Amábile Pezzolo, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Damião Raimundo dos Santos, 76. Natural de Barbalha (Ceará). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliane Campelo Vasconcelos, 74. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Ipiranga, em São Paulo. Dia 28, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Antonio Barbieri, 72. Natural de Sertanópolis (Paraná). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

Shirlei Dolores de Oliveira, 72. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Luciléa do Rocio Strapassan, 45. Natural de Campo Largo (Paraná). Residia no Centro de Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria das Dores de Sousa Mesquita, 40. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Analista de tesouraria. Dia 29, em Santo André. Cemitério Municipal de Uberaba (Minas Gerais).

SÃO CAETANO



Cecília dos Santos Madeira, 91. Natural de Paço Fundo (Minas Gerais). Residia no Jardim Seckler, em São Paulo. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

André Alamino, 71. Natural de Mandaguari (Paraná). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Eleni do Nascimento Godeguez, 64. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 29, em Santo André. Memorial Phoenix.

DIADEMA

Leonor Rosa da Silva, 82. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no Jardim Marilene, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Osvaldo Dias, 74. Natural de Virgem da Lapa (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

José Dantas da Silva, 72. Natural de Aporá (Bahia). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 29, em Santo André. Vale da Paz.

MAUÁ

Darci Alves Carneiro, 85. Natural de Cunha (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 29, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Anita Rodrigues de Carvalho, 95. Natural de Ibiporã (PR). Residia no Jardim Santa Inês, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério da Filosofia, em Santos (SP).

Wagner Asarias, 56. Natural de São Caetano. Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Jordan Pereira Costa, 52. Natural de Mauá. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.