Taka reúne secretariado e determina meta para diagnóstico de contratos

Após tomar posse como prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB) já iniciou os trabalhos com o secretariado pela manhã desta quinta-feira (2) com uma agenda de trabalho, segundo ele, marcada por “medidas de austeridade e planejamento estratégico”. O novo chefe do Paço diademense começou o dia com uma reunião às 7h com o time do primeiro escalão para “alinhar prioridades e traçar os primeiros passos da gestão”.





Taka informou que, durante o encontro, foram apresentadas orientações voltadas para mapeamentos essenciais, como o de riscos, prioridades e recursos humanos. O emedebista destacou que essas ações são fundamentais para compreender a atual situação do município e estabelecer um ponto de partida claro. "Nosso primeiro decreto já é com medidas de austeridade, cortando os carros oficiais e solicitando ao jurídico uma revisão completa dos contratos. Precisamos agir com responsabilidade e economicidade", afirmou.





O prefeito também determinou que cada secretaria apresente, até a próxima segunda-feira (6), um diagnóstico detalhado de todos os contratos em vigor. Ele reforçou que a intenção é definir metas específicas para cada área e ajustar o planejamento de acordo com as demandas mais urgentes. "Queremos atuar com metas claras e bem definidas. Nossa gestão será voltada para a redução de gastos e aumento dos recursos disponíveis para investimento no município", disse.





Além disso, Taka ainda lamentou o fato de a transição de governo com o ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT) não ter ocorrido de forma transparente e ágil, o que, segundo ele, dificultou o acesso às informações necessárias para o início dos trabalhos. "Os últimos relatórios foram entregues na noite do último dia do ano, mas estamos levantando todas as informações para iniciar a gestão com clareza e transparência", explicou.





Entre as prioridades da nova gestão, estão investimentos em saúde e segurança. O prefeito reforçou seu compromisso em buscar recursos junto aos governos estadual e federal para aumentar o poder de investimento do município. "Diferente da gestão anterior, vamos promover economicidade com o erário público e garantir que as áreas prioritárias recebam a atenção que merecem", concluiu.