Ana Maria Braga anuncia remissão total do câncer: 'Não se esperava'

Ana Maria Braga usou suas redes sociais para contar que teve a remissão total do câncer. A apresentadora, que tinha apenas 10% de chance de cura, enfrentou um tumor no pulmão, que em 2020 havia voltado com metástase nos rins e no cérebro.

Em um vídeo, Ana explicou que estava realizando revisões periódicas para acompanhar a evolução do tratamento. "Foi uma notícia tão boa que eu recebi há duas semanas! Eu faço uma revisão periódica, essa era uma revisão de cinco em cinco anos e, nesta última, eu fui liberada de todas as outras revisões. Eu tô de alta total! Quer dizer que câncer teve uma remissiva", disse.

E encerrou: "Não se esperava isso porque era o câncer que eu tinha apenas 10% de chance. Foi constatado que eu estou na remissão do câncer! Já não tenho mais nenhuma possibilidade... Nenhuma não porque a gente nunca sabe, mas medicamente, não tem possibilidade do câncer voltar."

Nos comentários, alguns famosos celebraram a notícia. "Sua fé, coragem e vontade de viver? Você é uma mulher incrível e uma grande amiga, de quem tenho a honra de ser próximo. Falo para todo mundo, cheio de orgulho! Estou aqui feliz, mas tão feliz com esta notícia. Eu te amo!", escreveu Gil do Vigor.

"Que notícia boa! Feliz 2025", celebrou Ary Fontoura. "Que felicidade! Que benção! Te amamos muito", escreveu Sabrina Sato.