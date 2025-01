Letícia Cazarré conta como está Maria Guilhermina, que segue internada: Dando susto no papai

Pequena lutadora! Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Letícia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein desde o seu nascimento, em junho de 2022. Logo que veio ao mundo, a pequena precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos.

Na última quarta-feira, dia 1º, Letícia Cazarré contou aos seguidores como está a filha, que precisou voltar a ser internada na UTI e usar ventilador após enfrentar algumas infecções. Nos Stories do Instagram, a mamãe exibiu uma imagem da pequena no hospital e começou contando:

Começou a ficar mais atenta, assistiu TV e reclamou do desenho chato.

Em seguida, deu mais detalhes sobre o estado de saúde de Maria Guilhermina:

Agora eu voltei para casa e ela está dando susto no papai, fazendo bradicardias [espécie de arritmia]. Ainda está precisando de suporte ventilatório, adrenalina e furosemida [medicamento]. Mães de cardiopatas entenderão.