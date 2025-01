Palavra do Leitor - 2 de janeiro de 2025

Ano novo, velhos problemas

Nasceu 2025! Mas carregando velhos problemas! Eleitos nas urnas, vereadores e prefeitos assumem seus mandatos por todo o País. Na maioria destes municípios, mal-administrados, os novos mandatários vão conviver com caixa vazio, sem expectativa de que cumpram suas promessas de campanha! E o que esperar neste 2025 deste descarrilhado governo Lula, que vive com seu PT nas nuvens da demagogia sem se preocupar com as regras econômicas, que, imprescindíveis, norteiam uma boa gestão? Teimoso e gastador, Lula, em dois anos de mandato, deixa um triste legado que já está penalizando a atividade econômica e o bolso, principalmente, das famílias de baixa renda. Aos olhos da Nação, não dá para esconder uma inflação acima da meta dos 4,5%, podendo fechar o ano em 5%, e dólar em R$ 6,17, que exigiu em dezembro que o Banco Central, para acalmar o mercado, vendesse mais de US$ 30 bilhões. E como marca de um governo petista sem rumo e surdo, a taxa Selic em alta está em 12,25%, e já precificado para até março chegar em 14,25%, ou mais. Com a alta dos juros, mais sacrifício para empresas e consumidor final, que já carregam dividas pesadas nas costas, podendo infelizmente, em 2025, bater novos recordes da inadimplência. Porém, vamos torcer, como desejo a todos criatividade e saudável superação. E, por que não?, um feliz 2025!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Troca de comando – 1

‘Grande ABC inicia novo ciclo com posse de eleitos e reeleitos’ (Política, ontem). O melhor prefeito de São Bernardo foi o Orlando Morando. Pena que não pode se reeleger a um terceiro mandato!

Ricardo Soares Santos

São Bernardo

Troca de comando – 2

Tchau, Filippi. Hospital ficou só no papel mais uma vez. Quatro mandatos e não saiu nada!

Fábio Oliveira

São Bernardo





Troca de comando – 3

São Caetano trocou seis por meia dúzia.

Nilceia Freire

São Bernardo

Gastos públicos

Charles de Gaulle já dizia que o Brasil não é um País sério. Para acabar com a orgia de gastos, principalmente no Poder Executivo (prefeito, governador e presidente), foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita os gastos às receitas e, em caso de transgressão, sujeita os responsáveis a impeachment. Lula, contumaz gastador, ignora a receita, daí o desequilíbrio fiscal, inflação, taxa Selic e dólar nas alturas. O Banco Central, para conter o dólar, faz leilões, consumindo a reserva cambial brasileira, mas o dólar não baixa. Lula não faz o dever de casa: reluta em reduzir drasticamente as despesas. Daí o imbróglio econômico.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Teonílio Barba

“Barba admite ‘custo de vida alto’, mas nega problemas na política econômica nacional” (Política, dia 23). Dois pontos me chamaram a atenção na análise do deputado estadual Teonilio Barba do PT. A primeira foi o monte de asneira dita, nem compensa comentar. A segunda, foi a falta de educação no tratamento ao Presidente de BC, chamando-o de canalha. Que falta de compostura.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Barulho em S.Bernardo – 1

‘Morando usa redes para falar que barulho de moto terá multa’ (Política, ontem). Esse pessoal não paga nem licença nem multa. Isso não vai resolver. Tem que tomar a moto e mandar para o pátio, cobrar pesadas multas, aí sim, paga para retirar. Ou então enviar para a reciclagem.

Mirian Talita Gregório

São Bernardo

Barulho em S.Bernardo – 2

Dizem que a maioria das motos é roubada. Aí vai gerar uma multa para o verdadeiro dono, porque o que vi ontem (anteontem) aqui na região eram, sem capacetes, três na mesma moto, na contramão, o bam bom bam bem ao lado do hospital. Não vi um carro da GCM (Guarda Civil Municipal) ou Polícia Militar. Só vi o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) uma vez. Só queria saber quantas motos foram multadas ou apreendidas. Não adianta fazer lei e não dar condições para a lei ser cumprida.

Saul Lino Souza

do Facebook





Violência

Os governos federal e estadual do Rio de Janeiro não tiveram competência em ajudar as comunidades a acabar com as milícias e o crime organizado que dominam e apavoram a todos – e até os policiais, que passaram a atirar em qualquer situação –, que tal instalar placas nos locais dominados por milícias alertando com dizeres de “proibido entrar: sujeito a ser morto”?

Tania Tavares

Capital

Habitação

‘Governo federal gerou moradia a 8.000 famílias no Grande ABC’ (Primeira Página, ontem). Alguém que faz parte das tais 8.000 famílias por aqui? Eu não conheço ninguém!

Patricia Alonso Perez

do Facebook

Boas-festas

