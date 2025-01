Paço calcula que 22 milhões já utilizaram o Tarifa Zero

De acordo com balanço divulgado pela Prefeitura, o Programa Tarifa Zero, que estabeleceu a gratuidade no transporte público municipal de São Caetano, já transportou mais de 22 milhões de passageiros desde novembro de 2023, quando foi implantado.

Na avaliação do Paço, neste período, o Tarifa Zero consolidou-se como indutor do crescimento econômico local, com estabelecimentos comerciais localizados onde há circulação de ônibus tendo um incremento de faturamento de até 40%.

“Isso comprova que o dinheiro economizado na tarifa está sendo injetado no comércio local. É mais gente circulando e mais gente consumindo, fazendo a roda da economia girar”, ressaltou o agora ex-prefeito José Auricchio Júnior.

Além disso, a Prefeitura ressalta que o programa traz benefícios sociais, já que a gratuidade beneficia a todos os cidadãos, e também ambientais, com a redução da quantidade de carros nas ruas e, consequentemente, da poluição.

A frota total conta com 63 ônibus, sendo seis reservas. Em 2024 foram adquiridos 24 veículos, sendo 15 novos e nove usados.