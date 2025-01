Filha de cubanos é a primeira nascida em 2025 no Grande ABC

Evelyn Vitória Liy Garces é a primeira nascida do Grande ABC em 2025. Ela chegou ao mundo por parto normal à 1h21 desta quarta-feira (1º), no Hospital da Mulher de Santo André, com 3.178 gramas e 48 centímetros. A mais nova andreense é filha do casal de cubanos Zulienny Liy Garces, 20 anos, e Rider Soler Revilla, 22.

Eles estão no Brasil há apenas três meses, tendo saído de Cuba em busca de uma vida melhor. O pai conseguiu emprego como balconista de padaria e pretende seguir a vida com sua esposa na cidade.

“Estava previsto para ela nascer hoje (dia 1º), conforme cálculos do médico pelo tempo de gestação. A Zulienny começou a sentir contrações ontem (31) de manhã já. Às 23h tivemos que vir para a maternidade e achávamos que ela já ia nascer dia 31, mas ela acabou vindo no dia 1º como estava planejado”, contou Rider Revilla.

As novas mamães recebem da rede pública um kit denominado “Mãe Andreense”, uma bolsa que contém itens como fralda, roupas de recém-nascido, sabonete, toalha e trocador. Outro presente da maternidade é um carimbo da placenta, que transfere a imagem do símbolo da gestação em um papel, eternizando o momento do nascimento, conforme explica a enfermeira do Hospital da Mulher de Santo André Gisele Minosso Baptista.

O segundo registro deste novo ano na rede pública da região ocorreu por volta das 4h30, no Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, em Mauá. Os responsáveis pelo nascimento de dois gêmeos do sexo masculino, porém, não quiseram se identificar nem passar mais informações sobre os bebês.

ESPERANÇA

Às 10h50 desta quarta-feira foi a vez de Theodoro Ezequiel, em Ribeirão Pires. Ele nasceu no Hospital e Maternidade São Lucas, da rede municipal, com 3.620 gramas e 51,5 centímetros. Theodoro é símbolo de um milagre para os pais, o soldado Roberto Barbosa dos Santos, 30, e a atendente Jennifer Dias das Silva, 26.

No início do ano passado, Jennifer perdeu um bebê após uma gestação de cinco meses. Em apenas dois meses, engravidou novamente e, mesmo com uma gravidez de risco, Theodoro sobreviveu e chegou neste primeiro dia de 2025 para trazer alegria.

“Em 2024 eu também perdi meu pai e minha mãe, então o Theodoro para mim traz uma nova vida. Ele é uma riqueza para nosso lar, uma esperança para o ano que se inicia, nosso presente de Deus”, diz o pai do novo cidadão ribeirão-pirense.

Em São Caetano, de acordo com a Prefeitura do município, não houve nenhum registro de nascimento em toda manhã do dia 1º de janeiro. Rio Grande da Serra também não ganhou novos cidadãos nesta quarta-feira, assim como Diadema. Já São Bernardo não informou sobre os nascimentos do dia na rede pública.