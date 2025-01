Marcelo Lima cumpre palavra e reabre HU horas após a posse

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), cumpriu promessa de campanha e abriu as portas do HU (Hospital de Urgência) poucas horas após ser empossado. Durante a solenidade, o podemista reafirmou que as propostas de seu plano de governo são como missões, sendo a da Saúde a principal.

Agora, o HU – localizado na Rua Joaquim Nabuco, 380, Centro – passa a receber pacientes 24 horas, sete dias por semana.

Marcelo Lima destacou ainda que não fugirá das responsabilidades e que tem o compromisso de contratar mais profissionais, bem como tratar da questão salarial e da jornada desses trabalhadores, além de zerar as filas de consultas e exames.

O prefeito anunciou que vai reestruturar o sistema de atendimento do Hospital de Urgência, que hoje atende especialidades, como pediatria e psiquiatria, para que o complexo fique apenas com emergências. Segundo Marcelo Lima, posteriormente, todo o sistema de Saúde passará por mudanças, para que os equipamentos tenham atendimento otimizado, sem aumentar os custos do setor.

“Na pediatria, por exemplo, o HU atende quatro crianças por dia. Uma estrutura enorme de portas abertas. Por que não realocar esse serviço para onde já atende pediatria? Vamos reestruturar todos os locais onde ainda temos espaço e que caibam mais atividades e serviços. Vamos ocupar os prédios em andamento, para aumentar e ampliar o atendimento à população na estrutura já existente. Vamos fazer uma boa logística e pensar como o usuário. Essa é uma meta do governo também”, disse.

Marcelo Lima ressaltou que as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) continuam recebendo os casos de urgência e emergência nas regiões onde estão localizadas. Frisou que o HU vem em apoio aos pacientes que estão nas regiões do entorno.

“A Unidade de Pronto Atendimento vai ter um incentivo maior do governo, para que toda a população possa ser atendida nas UPAs de suas regiões. O HU é um atendimento 24h. É um Pronto Atendimento, como o do Taboão. As pessoas que estão passando mal ou que sofrem um acidente e que tenham o Hospital de Urgência mais perto terão atendimento aqui”, destacou.

Marcelo Lima afirmou também que, como o HU recebe vítimas de acidentes das rodovias Anchieta e Imigrantes, vai negociar junto à concessionária Ecovias repasses para ajudar no custeio desse tipo de atendimento.

O HOSPITAL

Segundo a Prefeitura, a abertura do Hospital de Urgência vai beneficiar mais de 810 mil pessoas com acesso ao pronto-socorro 24 horas. Para que a medida fosse implementada, o quadro de funcionários, bem como o de enfermeiros e médicos, foi ampliado.

Presente ao evento, representando o secretário de Saúde Jean Gorinchteyn, a secretária-adjunta, Fernanda Ayres, afirmou que “ninguém vai ser deixado para trás”.

“Agilidade é uma missão que recebemos do prefeito Marcelo Lima, o de acolhimento e de eficiência no atendimento, ampliando o acesso da população a uma Saúde humanizada”, pontuou a adjunta.