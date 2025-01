‘Superar precatórios’ de R$ 1,5 bilhão será o principal desafio de Gilvan

Gilvan Junior (PSDB), prefeito de Santo André, elencou dois grandes desafios para o mandato 2025-2028, iniciado ontem. O tucano lembrou que a cidade tem um passivo gigantesco de precatórios que precisa ser sanado. O chefe do Executivo frisou que seu antecessor e padrinho político, Paulo Serra (PSDB), conseguiu reduzir, ao longo de oito anos de gestão, a dívida de R$ 5 bilhões para R$ 1,5 bilhão. “É um desafio a ser superado no dia a dia”, disse.

“Também é preciso manter na população a chama viva do orgulho, do pertencimento de morar na cidade ao dar sequência no ritmo de obras para garantir sempre o bem-estar de todos”, frisou o chefe do Executivo, como um segundo desafio.

Gilvan tomou posse na manhã de ontem, em sessão solene na Câmara. De acordo com o regimento interno, os trabalhos de ontem do Legislativo deveriam ser conduzidos pelo parlamentar mais bem votado na eleição de 6 de outubro. Bahia do Lava Rápido, que obteve 10.288 votos, quebrou o protocolo, abriu mão do direito e autorizou a colega Ana Veterinária (PSD), única mulher eleita para esta legislatura - com 7.137 votos - a presidir os trabalhos.

“Fiquei muito feliz, não só por empossar o prefeito e a vice (Silvana Medeiros, Avante), mas por ser a mulher mais votada na história do município. O Bahia (do Lava Jato) gentilmente cedeu o espaço dele por direito, e agradeço o gesto”, afirmou ao Diário a parlamentar.

Os vereadores da esquerda reafirmaram o conceito de oposição ideológica ao governo. Gilvan, que estava na mesa de honra, ao tomar posição na tribuna para discursar, destacou a importância do diálogo e da harmonia entre os poderes Legislativo e Executivo. Em sua fala, o tucano ressaltou a relevância dos debates na Casa e a necessidade de ouvir todos os lados. “Reconheço a importância do papel da oposição, que deve ser um instrumento de fiscalização e de debate para o aprimoramento da gestão. Vamos sempre ouvi-la. É por meio do diálogo que encontramos as melhores soluções para nossa cidade”, afirmou o prefeito, em aceno a todos os espectros partidários de que a gestão será aberta ao diálogo.

“A Casa Legislativa é o lugar onde as diferentes ideias e opiniões se encontram, e é fundamental que estejamos sempre dispostos a discutir com respeito, com foco no bem-estar da população”, declarou Gilvan.

O tucano ainda frisou que buscará fortalecer os canais de comunicação e trabalhar de maneira conjunta com os vereadores, para aperfeiçoar políticas públicas que promovam qualidade de vida e bem-estar da população. “Vamos trabalhar para que, independentemente das divergências políticas, o objetivo seja sempre o melhor para Santo André. O que queremos é uma cidade mais próspera, inclusiva e justa para todos”, discorreu o chefe do Executivo.

MARCA HISTÓRICA

Gilvan Junior, 32 anos, é o prefeito mais jovem da história de Santo André. Com raízes na Vila Homero Thon, o prefeito é casado com Jéssica Roberta, mãe de seus dois filhos, Enzo e Pietro.

Comerciante, Gilvan está no time de Paulo Serra desde 2016, quando atuou na coordenação da campanha eleitoral daquele ano, levando-o à vitória nas urnas. Com a eleição de Serra, Gilvan ocupou vários cargos estratégicos ao longo dos oito anos de governo.