FBI diz não acreditar que Jabbar foi 'único responsável' por ataque em Nova Orleans

O FBI informou em entrevista coletiva nesta quarta, 1º, que não acredita que Shamsud-Din Jabbar, o suspeito de atropelar dezenas de pessoas em Nova Orleans, seja o "único responsável" pelo ataque.

A agente especial Alethea Duncan afirmou que as autoridades estão ativamente procurando possíveis associados a Jabbar. No carro que o suspeito dirigia, foram encontrados uma bandeira do Estado Islâmico, armas e "potenciais dispositivos explosivos improvisados", conhecidos como IEDs em inglês.

Já o governador da Louisiana, Jeff Landry, anunciou que declarou estado de emergência, a fim de reunir recursos federais, estaduais e locais para garantir a segurança da região.

O CEO do Sugar Bowl, Jeff Hundley, também afirmou, durante a coletiva, que o jogo - que tradicionalmente ocorre em 1º de janeiro - foi adiado por ao menos 24 horas.