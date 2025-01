Nunes agradece apoio de Tarcísio e Bolsonaro em discurso de posse

Durante seu discurso de posse, o prefeito Ricardo Nunes agradeceu o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ambos apoiaram a campanha à reeleição do prefeito no ano passado.

Além disso, Nunes afirmou que pretende trabalhar em colaboração com a Câmara Municipal, independentemente de questões ideológicas.

Ele comentou ainda que neste mandato está mais treinado do que no anterior, e que seu governo não será apenas de continuidade, mas também de avanços e melhorias. "Chego a esse segundo mandato mais preparado e conhecendo melhor cada canto da cidade", afirmou.