José Nelson da Paixão é eleito presidente da Câmara de Ribeirão Pires

Em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (1º), a Câmara de Ribeirão Pires escolheu a nova mesa diretora que conduzirá os trabalhos do Legislativo durante o biênio 2025-2026. O vereador José Nelson da Paixão (Republicanos) foi eleito presidente da Casa, liderando a chapa única apresentada para a disputa.

A mesa diretora também será composta pelos vereadores Valdir “O Gordo” (Podemos), que ocupará o cargo de vice-presidente; Edmar Aerocar (PSD), como 1º secretário; Matheus Brizotto (PL), como 2º secretário; e Amanda Nabeshima (Progressistas), como 3ª secretária.

Posse do Executivo e Legislativo

Na manhã do mesmo dia, a cidade também sediou a cerimônia de posse dos eleitos para o próximo mandato. O evento foi realizado no salão nobre do Ribeirão Pires Futebol Clube e marcou o início dos trabalhos do prefeito Guto Volpi (PL) e de seu vice, Rubens Fernandes – Rubão (Republicanos), para o período de 2025 a 2028.

Os 17 vereadores e vereadoras que compõem a 18ª Legislatura da Câmara Municipal também foram empossados, consolidando a representatividade política da cidade e reforçando o compromisso com a população local.

Com o início desta nova gestão, a expectativa é de que a harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo fortaleça as ações para o desenvolvimento de Ribeirão Pires nos próximos anos.