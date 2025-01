Suspeito de atropelamento em Nova Orleans é do Texas e possuía bandeira do Estado Islâmico

O FBI divulgou que o motorista suspeito de atropelar uma multidão de foliões em Nova Orleans nesta quarta-feira, 1º, matando ao menos 10 pessoas e ferindo dezenas de outras, era cidadão dos Estados Unidos, do Texas, e detinha uma bandeira do Estado Islâmico.

"O FBI está trabalhando para determinar as possíveis associações e afiliações do indivíduo com organizações terroristas", disse o serviço americano, em nota.

O motorista se chamava Shamsud-Din Jabbar, tinha 42 anos, e faleceu no local, depois de uma troca de tiros com a polícia. Dois oficiais de segurança ficaram feridos e foram transportados para um hospital local.

Mais cedo o presidente eleito Donald Trump afirmou, em publicação na Truth Social, que "os criminosos que estão chegando são muito piores do que os criminosos que temos em nosso país". O post também menciona que "o governo Trump dará total apoio à cidade de Nova Orleans enquanto eles investigam e se recuperam deste ato de pura maldade".