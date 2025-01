Junior Getúlio segue como presidente da Câmara de Mauá

Na manhã desta quarta-feira (1°), o vereador Junior Getulio (PT) foi reeleito presidente da Câmara de Mauá para a 18° legislatura do município. O petista assumiu o cargo em maio do ano passado quando substituiu Geovane Corrêa (PT), que renunciou ao mandato após ser acusado de pedofilia e responder a inquérito policial, que foi arquivado por falta de provas.





Além do presidente, a Mesa Diretora foi composta por outros nomes, com o vereador Renan Pessoa (MDB) eleito vice-presidente. Ele substituirá, por dois anos, Vagner Oliveira Santana, o Vaguinho do Zaira (PSD), que ocupou o cargo até o momento. A composição completa da Mesa inclui Danilo Luciano dos Santos, o Danilo do Teco (Podemos), como primeiro secretário, e Alessandro Martins (União) e Vaguinho do Zaira como segundo e terceiro secretários, respectivamente. Todos os cargos tiveram candidaturas únicas, e os parlamentares foram eleitos com 23 votos, o total de vereadores aptos a votar.





“Vamos buscar o equilíbrio do Legislativo com o Executivo. Toda a mesa está a disposição dos novos vereadores, pois o propósito da Câmara é buscar o melhor para Mauá”, disse o presidente reeleito durante sessão de instalação realizada hoje.

A primeira sessão ordinária com a nova coda Mesa Diretora será apenas no dia 4 de fevereiro, após o recesso parlamentar.